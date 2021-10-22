Больше, чем в нашей стране, 20 октября пациентов с COVID-19 умерло только в России.

Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

20 октября количество новых случаев COVID-19 в мире выросло на 461 290 - это более чем на 10% больше, чем днем ранее. Украина вновь вошла в пятерку стран с худшими эпидемиологическими показателями и вышла на третье место в Европе:

США - 80 835 новых случаев; Великобритания - 52 009; РФ - 36 339; Турция - 28 465; Украина - 22 415.

Читайте такжеВ Тернопольской области от коронавируса умер 3-месячный младенец (видео)Кроме того, за сутки в мире насчитали 7194 умерших пациента с диагностированным COVID-19, в том числе 546 - в Украине. Это третий показатель среди всех стран мира и второй - в Европе. Больше - только в США (1428) и России (1036).

Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на 22 октября в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся уже пять регионов Украины: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Однако в остальных регионах ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем, поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в ближайшие дни столица тоже "покраснеет".

Автор: Станислав Кожемякин