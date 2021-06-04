За сутки в медучреждения страны госпитализировали 963 украинца. От осложнений коронавируса умерли 95 пациентов.

В Украине за сутки обнаружили 2 266 новых случаев COVID-19. Среди них – 82 ребенка и 20 медработников. Также 8 291 пациент выздоровел, а 95 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 953 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более чем 1,5 месяца.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 211 683 случая заражения коронавирусом. Из них 51 054 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 080 382 — выздоровели. Сегодня болеет 80247 человек - на 6120 человек меньше, чем за прошлые сутки.

По данным сайта Worldometers по суточному показателю заболеваемости COVID-19 Украина находится на 29 месте в мире – между Нидерландами и Коста-Рикой. Среди европейских стран Украина - на 7 месте. По ежедневному количеству смертей Украина на 17 месте в мире и на втором - в Европе.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 61 321 тест на коронавирус: методом ПЦР — 28 696, методом ИФА — 11 858. Также сделали 20 767 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,2 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки 50 840 человек привито от COVID-19. Одну дозу получили 46 868 людей, полностью иммунизированы - 3 972 человека.

В течение суток работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов прививки.

По состоянию на 4 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 265 723 прививки.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко