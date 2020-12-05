Больше всего новых больных обнаружили в Киеве.

За минувшие сутки, 4 декабря, коронавирус в Украине обнаружили еще у 13825 человек. Заболели, в частности, 713 детей и 629 медиков.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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4 декабря 14724 года больным удалось выздороветь, в то же время 226 граждан умерли от осложнений, вызванных недугом.

За все время пандемии в Украине заболели 801716 лиц, выздоровели 412533, умерли 13421.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН