Сотрудники Минздрава и ГСЧС обсудили вопрос о переносе мобильного госпиталя для предоставления помощи больным COVID-19 из Ивано-Франковской области в другой регион.

В украинских больницах находятся 43 тыс. 585 пациентов с COVID-19, в польских - 26 тыс. 511.

Читайте такжеВ Украине за минувшие сутки от COVID-19 привито почти 18 тысяч человек, тогда как в мире - почти 13 миллионовОб этом в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что эпидемическая ситуация не позволяет терять ни дня.

Ляшко сообщил, что в украинских больницах для предоставления помощи больным COVID-19 развернуто 74 тыс. 927 коек, из которых 64 тыс. 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии. На данный момент в больницах находятся 43 тыс. 585 пациентов с COVID-19.

"Например, в Польше, где два последних дня количество выявленных случаев на уровне 35 тыс., для госпитализации больных отведено 35 тыс. 444 койки (заняты 26 тыс. 511)", - написал он.

Ляшко сообщил, что сегодня проведено оперативное совещание с коллегами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где речь шла об обмене опытом развертывания и эксплуатации мобильного госпиталя впервые в условиях реагирования на биологические угрозы.

"Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась", - отметил главный государственный санитарный врач.

При этом он добавил, что в то же время наблюдается рост количества госпитализации в соседних областях и на юге страны.

Ляшко также констатировал, что динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту.

Коронавирус в Украине

В Украине вчера было выявлено 17 тыс. 424 новых случаев коронавирусной болезни госпитализированы 4 тыс. 747 человек, умерли 290 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 407), Одесской (1 тыс. 282), Киевской (1 тыс. 273), Днепропетровской (1 тыс. 171), областях и городе Киеве (1 тыс. 226).

Сегодня Минздрав отнес к "красной" зоне Ривненскую и Черниговскую области. Таким образом в этой зоне находится 13 регионов - это Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ривненская, Черниговская, Черкасская, Черновицкая области.

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС с 29 марта решила установить в Черниговской области “красный” уровень эпидемической опасности.

22 февраля в Ивано-Франковской области сотрудники ГСЧС развернули мобильный госпиталь для предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

19 марта руководитель Минздрава Максим Степанов сообщил, что мобильный госпиталь из Ивано-Франковской области при необходимости в ближайшее время может быть перенесен в другое место, в том числе в Киев. По словам министра, на Прикарпатье наблюдается стабилизация эпидситуации.

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Автор: Надя Пришляк