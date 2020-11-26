В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек, выздоровели 9617 человек. Госпитализировали за сутки 1955 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусомВ частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

За сутки проведено 76911 тестирований (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).

Это впервые, когда за сутки в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 14 580 (21 ноября).

За все время пандемии в Украине заболели 677189 человек, выздоровели 317395 человек. Зафиксировано летальных случаев – 11717. Проведено ПЦР-тестирований – 4373 786.

Активными больными на сегодня остаются 348 077 человек.

Коронавирус: важно знать каждому

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко