За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 225 человек, выздоровели 9617 человек. Госпитализировали за сутки 1955 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусомВ частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
За сутки проведено 76911 тестирований (в частности, методом ПЦР – 49323, методом ИФА – 27588).
Это впервые, когда за сутки в стране зафиксировали более 15 тысяч случаев COVID-19. Предыдущий антирекорд составлял 14 580 (21 ноября).
За все время пандемии в Украине заболели 677189 человек, выздоровели 317395 человек. Зафиксировано летальных случаев – 11717. Проведено ПЦР-тестирований – 4373 786.
Активными больными на сегодня остаются 348 077 человек.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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