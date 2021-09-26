Врач отметил, что с людьми можно встречаться только в определенных условиях.

Главными средствами для профилактики коронавируса COVID-19 являются проветривание помещений и вакцинация.

Стоит открывать форточки там, где это возможно, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, с людьми можно встречаться, но только на свежем воздухе.

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки где только можно…", – посоветовал медик.

Читайте такжеКомаровский сказал, грозит ли Украине тотальный локдаунВрач также высказался насчет ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Педиатр полагает, что штамм коронавируса "Дельта" вытесняет другие.

"Я бы хотел сказать: а что за сентябрь произошло нового в плане коронавируса? Практически ничего, кроме "Дельты", не осталось, будет только этот вариант…", – спрогнозировал медик.

Ранее директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко предупреждал, что в Украине "мишенью" штамма COVID-19 "Дельта" могут стать несовершеннолетние, поскольку в нашей стране их не вакцинируют.

Вакцинация в Украине от коронавируса началась в конце февраля. По состоянию на 25 сентября две дозы вакцины получили 5 443 521 человек. По официальным сведениям, население нашей страны превышает 41 млн человек.

Коронавирус в Украине по состоянию на 26 сентября нашли у 2 392 397 человек, выздоровели 2 244 192 пациента, а скончались 55 626 заболевших.

Автор: Екатерина Присяжнюк