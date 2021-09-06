Врач Комаровский отметил, если ребенок действительно болен - ему нужен реальный врач, диагноз и медицинская помощь.

Если вашему ребенку действительно плохо, то не нужно все списывать на прорезывание зубов, а вызывать "скорую помощь".

Об этом на своей странице в Instagram рассказал популярный украинский врач Евгений Комаровский.

По словам Комаровского, если ребенок болен - ему нужен реальный врач, диагноз и медицинская помощь.

Читайте также"Каждый третий умрет": Комаровский назвал главное смертельное заболевание в Украине, с которым необходимо срочно боротьсяМедик отметил, что прорезывание зубов может сопровождаться такими симптомами:

повышение температуры;

капризность;

беспокойство;

нарушение сна и аппетита.

"Но (и это очень важно!) высокая температура, отказ от еды, сильный понос, обезвоживание, сонливость, затрудненное дыхание - все это может случиться в то время, когда прорезаются зубы, но не только прорезывания зубов вызывает эти симптомы", - предупредил Комаровский.

Ранее Комаровский дал советы, как приучить детей к полезным продуктам.

Советы Комаровского: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко