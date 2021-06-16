Медик рассказал, что проблемы с аппетитом у деток, особенно недоношенных, часто бывают в возрасте от года до двух.

Новорожденный малыш, особенно недоношенный, требует от родителей много сил и терпения. В возрасте от 1 до 2 все дети начинают хуже есть и меньше набирают вес.

Известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram объяснил, стоит ли кормить такого ребенка дополнительно и подчеркнул, что не стоит пугаться, если годовалый малыш стал медленнее набирать вес.

Как отмечает медик, маленькие дети, даже доношенные, далеко не всегда с восторгом воспринимают новую пищу или хотят есть самостоятельно. А у малышей, родившихся преждевременно, нервная система незрела. Поэтому с ними не стоит прибегать к различным педагогическим методам, они не помогут, а наоборот могут навредить.

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Выход - ждать, пока ребенок "перерастет". Но не забывать постоянно предлагать малышу разную еду, красиво ее оформлять, экспериментировать с цветом еды и тому подобное. Замечайте, в какое время дня и к какой еде ребенок проявляет больший интерес, а когда – меньший. Главное здесь - время и терпение родителей.

А если малыш перестал набирать вес, что делать?

Часто родители, особенно мамы, после того, как ребенку исполняется год, замечают: он перестает набирать вес. В возрасте малыша от года до двух такие проблемы случаются часто, не пугайтесь.

Далеко не все родители знают, что за первый год жизни ребенок утраивает свой начальный вес и прибавляет около 25 см роста. А в дальнейшем так быстро малыш больше не растет. Но родители очень быстро привыкают, что в первый год жизни ребенок быстро растет, и ждут такого и потом. Успокойтесь, в общем по достижении годовалого возраста ребенок прибавляет не больше 6 см в год.

Бывает, что ребенок не прибавляет в весе уже 3 месяца, но на осмотре у педиатра все показатели соответствуют нормам развития. Это значит, что раньше ребенок набирал больше веса, чем нужно. Если показатели здоровья и развития ребенка в пределах нормы, то не волнуйтесь и оставьте его в покое.

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Автор: Виктория Гордиенко