Врач отметил, что для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна.

Мукормикоз (черная плесень) не является смертельной болезнью, если ее вовремя диагностировать и принимать соответствующие антигрибковые антибиотики.

При этом есть несколько факторов, которые увеличивают риск заболеть. Об этом на Youtube-канале рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Он отметил, что основным фактором заражения является состояние иммунной системы.

"Для человека с нормальным иммунным статусом болезнь абсолютно невозможна, так как споры грибов наша иммунная система мгновенно определяет и нейтрализует. То есть они в принципе для нас не опасны", – пояснил врач.

При этом он назвал пять состояний организма, когда "черный грибок" опасен:

Проблемы с иммунной системой. Также при наличии онкологии, когда организм ослабляется применением химиопрепаратов.

При пересадке органов, стволовых клеток и при инъекционном употребленим наркотических препаратов. То есть когда наблюдается нейтропения – состояние, при котором снижено количество лейкоцитов в крови.

Когда наблюдается дефицит белка в организме, то есть при голодании.

Когда в организме зафиксирован высокий уровень железа (гемохроматоз).

Также важно наблюдать за нарушением кислотно-основного состояния крови (метаболический ацидоз).

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"Черная плесень": первые симптомы

На первых этапах у заразившихся "черной плесенью" появляются насморк, легкое онемение лица, припухлость глаз.

"Черная плесень" в Индии: что известно о вспышке мукоромикоза

Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черной плесени») - редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами.

Журналисты подчеркивают, что «черной плесенью» заражаются в основном люди с коронавирусом или уже переболевшие.

Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти.

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Автор: Ирина Погорелая