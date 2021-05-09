Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черная плесень») - редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами.
Об этом сообщает India Today.
По их данным, в стране этой болезнью заразились уже более сотни человек. При том, что всего два дня назад сообщалось о 40 заразившихся. Среди них восемь пациентов потеряли зрение.
По данным информационного агентства PTI, несколько жителей Индии уже умерли после заражения «черной плесенью».
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Журналисты подчеркивает, что «черной плесенью» заражаются в основном люди с коронавирусом или уже переболевшие.
Власти Индии уже начали принимать меры для борьбы с недугом. Так, в Гуджарате заказали 5 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.
Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти.
Коронавирусный кризис в Индии
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