По данным СМИ, несколько жителей Индии уже умерли после заражения "черной плесенью".

Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черная плесень») - редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами.

Об этом сообщает India Today.

По их данным, в стране этой болезнью заразились уже более сотни человек. При том, что всего два дня назад сообщалось о 40 заразившихся. Среди них восемь пациентов потеряли зрение.

По данным информационного агентства PTI, несколько жителей Индии уже умерли после заражения «черной плесенью».

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Журналисты подчеркивает, что «черной плесенью» заражаются в основном люди с коронавирусом или уже переболевшие.

Власти Индии уже начали принимать меры для борьбы с недугом. Так, в Гуджарате заказали 5 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.

Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти.

Коронавирусный кризис в Индии

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Автор: Денис Прядко