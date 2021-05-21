Медики утверждают, что "белая плесень" несет большую опасность, чем "черная".

В Индии на фоне роста количества случаев поражения пациентов "черной плесенью", стала фиксироваться другая грибковая болезнь - "белая плесень".

Как пишет ТСН со ссылкой на газету The Times of India, четыре случая заболевания выявлены в больнице Медицинского колледжа города Патна.

По словам специалистов, "белая плесень" несет большую опасность, чем "черная".

"Белая плесень остро влияет на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно "черной плесени" эта инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой", — пояснил заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх.

Он уточнил, что при позднем обнаружении такая инфекция может привести к смерти. Врач также обратился к пациентам с коронавирусом, чтобы они серьезно отнеслись к "белой плесени" и следили за симптомами.

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Отметим, что "черная плесень" диагностирована у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени принимали стероиды.

"Это заболевание также встречается у пациентов с диабетом, которые получают большие дозы стероидов в течение длительного времени", - говорится в статье.

Случаи грибкового заболевания зафиксированы в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели).

Ранее власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили о, эпидемии мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень", который прежде всего поражает людей, переболевших COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко