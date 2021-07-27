Новый штамм коронавируса угрожает и украинцам.

В Соединенных Штатах Америки, Великобритании, странах Евросоюза регистрируют все больше случаев штамма коронавирус SARS-CoV-2 “Дельта”, который влечет за собой более сложное течение COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Опасный штамм "Дельта" угрожает украинцам. В США, Великобритании, странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавирус SARS-CoV-2 “Дельта”, который влечет за собой более сложный процесс COVID-19. Страны начинают усиливать карантинные нормы и вводить новые ограничения", - подчеркнули в МЗ.

Как отмечается, в США сообщают, что по состоянию на 16 июля свыше 97% людей, которых госпитализировали с COVID-19, — вакцинированные.

В Минздраве подчеркнули, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.

Читайте такжеАналитик назвал регион, который станет эпицентром новой вспышки COVID-19 в мире

Вас также могут заинтересовать новости

Накануне сообщалось, что на Закарпатье проверяют 6 пациентов на наличие штамма коронавируса " Дельта".

Среди больных, у которых подозревают штамм "Дельта", - пациенты разного возраста: есть молодежь 18-35 лет, есть и люди за 60.

Среди направленных на исследование образцов были материалы и от людей, которые были за границей, и от тех, которые в последнее время не выезжали.

Автор: Дмитрий Захаров