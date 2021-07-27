В Соединенных Штатах Америки, Великобритании, странах Евросоюза регистрируют все больше случаев штамма коронавирус SARS-CoV-2 “Дельта”, который влечет за собой более сложное течение COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"Опасный штамм "Дельта" угрожает украинцам. В США, Великобритании, странах ЕС регистрируют все больше случаев штамма коронавирус SARS-CoV-2 “Дельта”, который влечет за собой более сложный процесс COVID-19. Страны начинают усиливать карантинные нормы и вводить новые ограничения", - подчеркнули в МЗ.
Как отмечается, в США сообщают, что по состоянию на 16 июля свыше 97% людей, которых госпитализировали с COVID-19, — вакцинированные.
В Минздраве подчеркнули, что прививки против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.
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Накануне сообщалось, что на Закарпатье проверяют 6 пациентов на наличие штамма коронавируса " Дельта".
Среди больных, у которых подозревают штамм "Дельта", - пациенты разного возраста: есть молодежь 18-35 лет, есть и люди за 60.
Среди направленных на исследование образцов были материалы и от людей, которые были за границей, и от тех, которые в последнее время не выезжали.