На сегодняшний день все регионы находятся в "желтой зоне".

В Украине на сегодняшний день эпидемическая ситуация в шести областях соответствует «зеленому» уровню, но решение о переходе принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения относительно признаков для определения региона с широким распространением COVID-19.

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В частности, на сегодняшний день полностью «зеленому» уровню эпидопасности распространения коронавируса соответствуют Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Хмельницкая области. В этих областях 3, 4 и 5 июня коэффициент выявления случаев инфицирования отвечал «зеленому» уровню эпидопасности. Также этому уровню соответствовали показатели уровня заболеваемости 100 тысяч населения.

При этом, Херсонская область полностью соответствует «зеленому» уровню по коэффициенту выявления случаев инфицирования за последние три дня, но не отвечает - по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения.

Есть еще три региона, которые по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения отвечают «зеленому» уровню, но по коэффициенту выявления случаев - нет. Это Донецкая, Житомирская и Львовская области.

Кроме того, в Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областях показатели за 3 июня по коэффициенту выявления случаев инфицирования не соответствовали «зеленому» уровню.

Как отмечают в Минздраве, «зеленый» уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения.

Так, для уровня «зеленый» коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) должен составлять менее 5 процентов.

В то же время вся территория Украины сейчас находится в «желтом» уровне эпидемической опасности. «Желтый» уровень действует как базовый на уровне всей страны.

Решение о переводе областей в ту или иную зону эпидопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Справка. Ограничения «зеленой зоны» предусматривают: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

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Автор: Виталий Саенко