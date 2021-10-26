Медицинский кислород помогает спасать жизни пациентов и бороться с последствиями опасной инфекции.

Группа "Метинвест" бесперебойно и бесплатно поставляет медицинский кислород коронавирусным больным в Мариуполе. Сейчас в больницах города находятся более полутысячи COVID-инфицированных.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Как рассказал директор Мариупольской городской больницы №4 Владимир Жигиль, медучреждения города обеспечены кислородом.

В свою очередь, Александр Железняк, директор Мариупольской больницы №9, напомнил, что около года назад группа "Метинвест" установила в этом заведении кислородное оборудование, с тех пор там нет проблем с поставкой медицинского кислорода. Он помогает спасать жизни пациентов и бороться с последствиями опасной инфекции.

Читайте такжеВ Украине стремительно растут темпы вакцинации от COVID-19 – Киевская школа экономики"Около года назад, чуть больше, группа компаний "Метинвест" установила нам кислородное оборудование. В том числе и кислородную криобочку на 5 тонн. И с тех пор у нас проблемы с кислородом нет. У нас точки централизованные подачи кислорода. Ежедневно мы восполняем, пополняем запасы кислорода в криобочке", - заявил Железняк.

Напомним, с начала года в медицинские учреждения Мариуполя предприятия группы уже доставили 587 тонн жидкого и 156 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Кроме того, с начала пандемии "Метинвест" обустроил в медучреждениях Мариуполя кислородную инфраструктуру и почти 700 больничных коек с прямой подачей медицинского кислорода. Такие же проекты реализованы в инфекционных больницах Запорожья, Авдеевки и Покровска.

Автор: Григорий Бондарь