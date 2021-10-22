Врач рассказал потенциальным пациентам, что когда они попадут в палату, на них натянут маску, со временем от низкой сатурации поедет крыша и они будут срывать эту маску.

Места в реанимации всегда будут для новых больных коронавирусом, потому что на одного поступающего пациента всегда найдется умерший.

Об этом заявил Михаил Сидоренко, врач-интерн-рентгенолог Черкасской областной больницы и Александровской клинической больницы Киева.

"Зимой была ситуация, что мужчина просидел 2 часа на приемном с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место, дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента - это просто конвейер для трупов", - отметил врач.

Сидоренко обратился к потенциальным пациентам, рассказав, что когда они попадут в палату, на них натянут маску, со временем от низкой сатурации поедет крыша и они будут срывать эту маску, пытаться встать с кровати, при этом возможно падая и травмируясь. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут руки и ноги пациента к кровати.

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"Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканную каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление впечатывается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет тяжело", - написал врач.

"Вакцинируясь, вы бережете близких от своей смерти", - подчеркнул врач.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая