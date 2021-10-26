Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода.

На Слободке в Одессе из Центра социально значимых болезней - одной из опорных больниц региона по COVID-19 - закончился кислород, десятки пациентов эвакуируют в другое медучреждение.

Как сообщили журналистам в медучреждении, медики этого центра, расположенного на ул. Николая Михновского, при помощи скорой помощи перевозят пациентов в другой стационар – на улицу Ядова.

По словам сотрудников отделения интенсивной терапии центра, последние несколько дней они получали кислород в малых количествах и его катастрофически не хватает.

Врачи неоднократно говорили о дефиците кислорода, расход которого постоянно увеличивается.

Читайте такжеВ Одесской области 5-летняя девочка умерла от неустановленной болезни: детсад временно закрылиВ результате, вечером 26 октября он закончился, и было принято решение оперативно эвакуировать коронавирусных больных, которых в центре – более 40 человек.

Все эти люди кислородозависимые.

В социальных сетях сейчас тиражируются фото и видео эвакуации пациентов.

Ранее сообщалось, что в Одессе у волонтеров закончились кислородные концентраторы для больных COVID-19.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая