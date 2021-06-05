За минувшие выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 57 тыс. 440 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привито 1 млн 177 тыс. 373 человека, из них получили две дозы (полностью иммунизированы) – 145 тыс. 792 человека.

Прививка проводилась 502 мобильными бригадами по иммунизации и в 514 пунктах прививок.

Читайте такжеНа выходных проведут массовую вакцинацию от COVID в 10 городах Украины

На сегодня в Украине работают центры вакцинации в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ривному. На прививки будут приглашать людей, которые записались через "Дію" или у семейного врача.

Где можно сделать прививку против коронавируса в Украине

Киев

Вакцинацию будут проводить 5 и 6 июня. Центр вакцинации будет открыт с 10:00 до 17: 30 по адресу: просп. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Организовано два потока:

первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время; второй - для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Полтава

Прививки будут делать в пяти временных Центрах массовой вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Центры вакцинации будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

Где можно вакцинироваться:

Полтава - на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (проспект Первомайский, 5); Кременчуг - на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант" (ул. Первомайская, 53); Лубны - на базе кинотеатра "Киевская Русь" (проспект Владимирский, 16); Горишние Плавни - обособленный админкорпус ЧАО "Горно-обогатительный комбинат" (ул. Строителей, 16).

Одесса

Прививки будут делать вакциной CoronaVac. Центры вакцинации населения будут работать в воскресенье, 6 июня, с 9:00 до 17:00:

торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135; торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4; СОШ №15 на ул. Крымская, 80-А.

Львов

На выходные Центр вакцинации на Арене "Львов" продолжит свою работу. Также будут две дополнительные бригады, которые будут вакцинировать население.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям области, которые зарегистрировались в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Тернополь

Центр вакцинации расположат на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Воссоединения, 45.

Прививать будут китайской CoronaVac на выходных.

Ривне

Центр вакцинации разместят на базе Ривненского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, по адресу: ул. 16 июля, 36.

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Напомним, на прошлых выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись в Киеве, Львове и Одессе. За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.

Справка УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio изготовленной в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко