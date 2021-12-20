Министр Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, отметив, что существующие вакцины обеспечивают защиту от тяжелого течения COVID-19 и смерти от различных вариантов коронавирус.

В Украине уже обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". На фоне этого в Минздраве рассказали, что поможет украинцам уберечься от недуга.

Как передает корреспондент УНИАН, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что есть угроза распространения в Украине нового варианта коронавирус - "Омикрон", который обнаружен уже в более чем 90 странах мира, в том числе и в нашей стране.

"Возможные последствия циркуляции и доминирования этого штамма пока не выяснены", - отметил министр.

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По его словам, сведение к минимуму распространение коронавируса – это вопрос сознательного выбора граждан. Ляшко призвал прививаться от коронавируса и придерживаться других рекомендаций, чтобы "сделать новогодние праздники более безопасными и радостными":

Вакцинироваться

По словам главы Минздрава, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Это самое важное, что может сделать каждый человек. Поскольку прививка защищает от тяжелого течения болезни и предотвращает летальный исход.

Особенно важно это для групп риска, в частности, людей старше 60 лет и тех, у которых есть сопутствующие заболевания.

Маски, дистанция, чистота

Вторая рекомендация от Ляшко – нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье. Также это поможет предотвратить жесткий карантин. То есть, вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры для профилактики:

надевать защитную маску, где это нужно; сохранять дистанцию с людьми; проветривать помещение; избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей; следить за чистотой рук; прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Безопасные встречи

Помимо всего прочего, в ведомстве советуют сделать встречи как можно более безопасными. В частности, закрытое помещение - это условия для распространения вирусов.

"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", – уточнил Ляшко.

Воздержаться от путешествий

Особенно это касается людей в группе риска.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относятся к группе риска тяжелого течения коронавируса, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения вируса", – отметил Ляшко.

Никаких фейков - проверяйте информацию

Также, кроме ношения масок и вакцинации, вам может уберечь жизнь и достоверная информация. Так, Минздрав советует получать все актуальные данные из надежных источников. Тогда как фейки и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по здоровью, добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон". Инфицированный этим штаммом человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Ляшко добавил, что человек сейчас находится на лечении и сейчас проводится эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Новый штамм коронавируса "Омикрон": что известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавирус SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как такой, что вызывает беспокойство. Этот вариант впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

14 декабря в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" быстрыми темпами захватывает мир. Этот вариант коронавирус обнаружили уже в 77 странах.

По данным издание Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививки вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии новому штамму.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим в Европе уже к середине января. Он также рассказал о симптомах, на которые эксперты советуют обратить внимание.

Автор: Инна Андалицкая