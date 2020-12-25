В ВР рассказали, что Украина предложит производителям вакцины от COVID-19 для ее получения вне очереди.

Украина предложит производителям вакцины против коронавируса COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За это Украина рассчитывает ускорить получение вакцины.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали о правилах безопасного празднования Нового года в условиях пандемии

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Нардеп напомнил, что согласно соглашению, которое правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.

"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - отметил он.

Радуцкий рассказал, что правительство готовит предложение для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca, чтобы использовать для транспортировки вакцины по миру украинскую "Мечту".

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - заявил депутат.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.

В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк