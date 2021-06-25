Поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции, отмечает медик.

Факт попадания на территорию Украины штамма коронавируса "Дельта"не обязательно означает, что он вытеснит все вирусы. Отмечается, что появление других опасных штаммов в Украине ранее не имело большого влияния.

"В Украине был обнаружен британский вариант, в начале марта, чуть позже - Южноафриканский, но ничего не случилось, появление этих вариантов не имело большого влияния", – пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК-Украина.

Поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции. Например, в Нидерландах "Дельту" обнаружили еще в апреле, но к этому времени на этот штамм приходится не более 1% всех заражений в стране.

Сценарии развития пандемии в Украине, как считает Ганиченко, связаны с тремя факторами:

наличие и процентное соотношение более распространенных вариантов вируса;

темпы вакцинации, которые в Украине пока в четыре раза меньше средних в Европе, хотя постепенно и наращиваются;

сдерживающие факторы: сезонность и карантинные мероприятия.

Мутация коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко