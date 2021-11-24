На сегодня в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей с 12 лет препаратом Pfizer.

Вчера стало известно, что в Израиле начали массовую вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Вполне вероятно, что в ближайшее время COVID-прививки этой возрастной категории начнут делать и в Украине.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий выступил против вакцинации детей, которые переболели на коронавирус.

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"Уже очень скоро детский праздник будет у нас. Вакцинация всех детей с 5 лет. Я только не понимаю, от чего я должен защищать своих детей, которые переболели ковидом и уже имеют антитела к спайк-белку", - написал медик на своей странице в Telegram.

Напомним, сейчас в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей с 12 лет. При этом рекомендуется прививать пока только одним препаратом. Речь идет о препарате Pfizer / BioNTech. Но его применение может быть противопоказано, если есть аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины.

В Минздраве подчеркнули, что прививка от коронавируса может быть проведена детям в возрасте от 12 до 17 лет при условии, что они:

не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений,

имеют прививки, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

При этом в ведомстве подчеркнули, что клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастных групп детей продолжаются.

Как писал УНИАН, по данным фармкомпании, в возрастной группе от 5 до 11 лет эффективность вакцины BioNTech / Pfizer достигает 91%. А в возрасте от 12 до 15 лет заявили о 100% эффективности своей вакцины против COVID-19.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко