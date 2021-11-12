Родители говорят, что сыну внезапно стало плохо, а потом он просто умер.

В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер младенец. Ему был всего один месяц.

О смерти мальчика на линию "102" сообщил фельдшер бригады экстренной медицинской помощи, рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Родители говорят, что вечером сыну стало плохо, из носа пошла кровь. Ребенок не был на учете семейного врача, семья сразу вызвала "скорую".

"Врачи, прибывшие на вызов, не успели спасти месячного младенца. Причина смерти ребенка станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. На теле малыша следов насильственной смерти эксперт не обнаружил. Соседи говорят, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная", - сообщают полицейские.

Правоохранители событие внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (естественная смерть малолетнего ребенка). Следствие продолжается.

Синдром внезапной детской смерти

Медицине известно такое явление, как синдром внезапной детской смерти (СВДС), когда младенец или ребенок умирает без каких-либо предварительных признаков. Патологию исследуют с 50-х годов XX века.

Читайте такжеСиротами остались 11 детей: в Хмельницком COVID-19 унес жизнь беременной женщины (видео)Причина синдрома до конца неизвестна. Как факторы, которые потенциально могут влиять на внезапную смерть ребенка, исследователи рассматривают сон на животе, маленький вес при рождении, повышенную или пониженную комнатную температуру, анемию, преждевременные роды, искусственное вскармливание и даже мужской пол малыша.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернопольской области трехмесячный младенец умер в результате COVID-19. А на Ивано-Франковщине умер младенец, мать которого отказывалась от госпитализации.

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Автор: Катерина Комолова