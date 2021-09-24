Медики констатировали у девочки врожденную пневмонию.

В Коломыйском районе у инфицированной COVID-19 пациентки от осложнений с дыханием умер младенец.

Об этом в интервью "Галке" рассказал директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук.

Накануне родов у 26-летней женщины подтвердили COVID-19, но от госпитализации в перинатальный центр она отказалась и решила лечиться дома.

Однако ПЦР-тест в частной лаборатории показал отрицательный результат. Через несколько дней женщина с плохим самочувствием поступила в роддом Коломыи и родила девочку.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, можно ли лечить ОРВИ с помощью антибиотиковПо словам Савчука, сразу же после рождения младенца перевели в реанимацию и подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за тяжелых дыхательных расстройств.

В тот же день ребенок умер. Медики констатировали у девочки врожденную пневмонию, а посмертный анализ показал в ее организме наличие COVID-19.

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Автор: Виолетта Орлова