Семья ребенка несколько лет назад состояла на учете соцслужб из-за недосмотра за детьми, поскольку там умер еще один ребенок.

В селе Андруга Тернопольской области от коронавирсуса умер младенец.

Родственники ребенка утверждают, что симптомов заболевания у ребенка не замечали, и смерть была внезапной.

Впрочем после вскрытия медики выяснили, что у ребенка был коронавирус. Родители младенца не были привиты от этой болезни. У них уже взяли тесты, но результатов еще нет.

Впрочем известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают, что болезнь принес кто-то из гостей.

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Семья несколько лет назад состояла на учете соцслужб по недосмотру за детьми, поскольку там умер еще один ребенок. Тогда причиной смерти стал менингит, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, во Львовской детской клинической больнице "Охматдет" от коронавируса спасают 3-месячного младенца. Как сообщили в больнице малыш - в реанимации с ковидной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще один младенец рожденный от больной коронавирусной болезнью мамы. Его состояние-средней тяжести.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая