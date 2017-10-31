Ученые объяснили вероятную причину внезапной смерти младенцев

Известно, что один из факторов риска «смерти в колыбельке» или синдрома внезапной детской смерти (СВДС) – сон на животе, пишет Hms.Harvard.

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Международная группа ученых выявила патологии развития у младенцев, погибших по причине СВДС. В рамках исследования было изучено 55 случаев «смерти в колыбельке» в США.

Все дети казались внешне абсолютно здоровыми, но вскрытие показало у них значительные аномалии в структурах ствола мозга, связанных с контролем дыхания, а также движения головы и шеи.

При детальном анализе выяснилось, что у этих малышей были нарушены биохимические процессы в мозге, а именно передача нейропептида, известного как «вещество Р», и его связывание с соответствующим рецептором «нейрокинином-1» (NK1R).

Именно эти два ключевых звена определяют, как организм отреагирует на угрожающую ситуацию кислородного голодания.

У младенца с врожденными патологиями, вероятно, критически нарушаются дыхательные и моторные реакции, когда он спит на животе, считают ученые.

По наблюдениям ученых, проблемы с «веществом Р» чаще всего встречаются у недоношенных детей и младенцев мужского пола. Они же наиболее подвержены риску СВДС. Следующий этап исследования – разработать методы скрининга и определить биомаркеры для выявления младенцев, которые могут быть подвержены риску СВДС.