Врачи работают изо дня в день, свою работу называют войной на передовой, пациентов размещают в коридорах.

На сегодня Днепропетровская область является лидером по темпам распространения коронавируса и находится в "красной зоне" карантина.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявили наибольшее количество новых больных – 1832. Из-за этого увеличилась нагрузка на больницы. Пациентов размещают не только в палатах, но и в коридорах, пишет Павлоград.dp.ua.

В Павлоградской больнице интенсивного лечения ситуация похожа на апокалипсис. Там сейчас находится около 200 пациентов с коронавирусом, из них почти половина (92 человека) – на кислородных аппаратах. В то же время реанимация учреждения рассчитана лишь на семерых человек, но сейчас там вдвое больше тяжелых больных.

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Понятно, что ни о какой дистанции или нормах, которых придерживались бы в обычных условиях, речь не идет.

"Из 200 больных только двое вакцинированных, и то у них сопутствующие патологии", – сообщила врач-инфекционист Юлия Демиенко.

Вместе с тем врачам, которые работают с больными COVID-19 в этом учреждении, пока удалось избежать заражений: они все получили прививки еще весной. Врачи работают изо дня в день, свою работу называют войной на передовой.

"Штамм коронавируса Дельта коварен, плохо становится на 3-5 день. Людей в тяжелом состоянии привозят на скорой", – поделилась специалист.

По словам медиков, вакцинация от коронавируса помогает избежать тяжелых последствий болезни и госпитализации.

Напомним, по словам министра Виктора Ляшко в Украине уже около 30% взрослого населения вакцинированы от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко