Реанимация коронавирусного отделения областной больницы им. Мечникова переполнена.

В Днепре реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова переполнена – пациентов вынуждены размещать в коридоре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко.

"Сегодня мы принимаем очень тяжелых пациентов со всей области. К сожалению, ковид-отделение старого хирургического корпуса, которое рассчитано на 130 коек, переполнено. В реанимации – 28 крайне тяжелых пациентов, 5 пациентов сейчас размещены в коридоре. Мы предоставляем им необходимую помощь по стандартам лечения COVID-19. Каждый человек должен находиться в нормальных человеческих условиях, но мы не можем больше расширить реанимацию, которая изначально была рассчитана на 12 коек, потом на 18, а сейчас здесь около 30 пациентов", - отметил Рыженко.

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По словам главврача, наиболее тяжелый период еще впереди. Поэтому вместе с Днепропетровским областным советом приняли решение об открытии дополнительного ковидного отделения на 70 мест, чтобы разгрузить основное отделение больницы. Здесь 2-х и 4-местные палаты, каждая кровать оснащена кислородными концентраторами и всем необходимыми.

Рыженко также отметил, что возраст госпитализированных во время новой волны заболевания значительно помолодел. Это люди 1982, 1985, 1992 годов рождения, которые не вакцинированы.

За минувшие сутки в Днепропетровской области подтверждено 765 новых случаев COVID-19.

По статистике областного департамента здравоохранения, сегодня в регионе число госпитализаций и коэффициент выявления инфицированных превысили норму. Если такая ситуация будет наблюдаться еще три дня, то Днепропетровская область перейдет в "красную зону" карантина.

"Сейчас показатели уже превысили весеннюю статистику. Многих доставляют в больницы с серьезными осложнениями. 90% госпитализированных не вакцинированы", - отметили в департаменте.

Как уже сообщал УНИАН, из-за роста количества заболевших на коронавирус уже несколько областей Украины вернулись в "желтую" зону, в частности Одесская область ужесточила карантин.

Автор: Раиса Юргель