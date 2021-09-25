Оказалось, что в местной больнице перед тем, как расселять по палатам у людей не берут тест на коронавирус, поэтому вирус можно легко подхватить, даже если у человека другая инфекционная болезнь.

В Мукачево пациентка попросила перевести ее в палату без больных COVID-19. По ее словам, у нее вирус не подтвердили. Вместо этого врач ее словесно "отправила подальше".

Как передает Закарпатское телевидение / Zakarpatske.TV, пациентка рассказала, что накануне обратилась в больницу с лихорадкой. Во время лечения в медучреждении узнала, что бабушка в ее палате имеет положительный результат ПЦР-теста.

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Оказалось, что в местной больнице перед тем, как расселять по палатам у людей не берут тест на коронавирус, поэтому вирус можно легко подхватить в больнице, даже если у человека другая инфекционная болезнь. Она этого не хотела, а дома ее ждал маленький ребенок.

Поэтому женщина обратилась к медикам с просьбой перевести ее оттуда. В ответ на это врач инфекционного отделения Мукачевской больницы сказала в таком случае "пойти на чердак".

Видео разговора сняла сама пациентка и распространила его в сети.

Отметим, за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине – не вакцинированные, сообщил заместитель министра – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Ранее, как писал УНИАН, в сети показали фото переполненного "ковидного" отделения больницы в Харькове.

Коронавирус в Украине, что известно

Автор: Виктория Гордиенко