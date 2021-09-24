Это около 90 тысяч койкомест для больных коронавирусной болезнью.

Медицинская система Украины имеет три волны больниц в случае возможного ухудшения эпидемической ситуации из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер‑министр Денис Шмыгаль сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Мы активно готовим больницы и нашу медицинскую систему. Имеем три волны медучреждений, около 90 тысяч койкомест для больных коронавирусом. Первая волна больниц - это более 35 тыс. коек, которые практически на 100% обеспечены кислородом. Имеем наработанные и эффективные протоколы лечения, а также инновационные лекарства против COVID-19", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 23 сентября в Украине установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко