Медик призвал всех вакцинироваться и соблюдать простые правила, которые уберегут вас от попадания в больницу с COVID-19.

Главный врач Центральной горбольницы Ривне Евгений Кучерук достаточно эмоционально обратился к украинцам относительно вакцинации от COVID-19.

Как он написал на своей странице в Facebook, медики все истощены и не выдерживают такой нагрузки.

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки! Представьте, когда в больнице 340 больных с COVID, чтобы их обслуживать, надо минимум 600 человек персонала! Люди должны были бы помочь медикам и вакцинироваться! Ибо это единственное спасение для всех нас!", — это буквально крик души главного врача.

Читайте такжеВо Львове от COVID-19 вакцинировали более 350 детей: непривычных реакций на прививку не было"Призываю, уважаемые жители общины, вакцинируйтесь, соблюдайте простые правила, которые уберегут вас от попадания в больницу с COVID-19", — обратился Кучерук к украинцам.

Он рассказал, что если уже заболели, вовремя начатое лечение спасает жизни, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни.

"Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии - это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас есть достаточно кислорода", — подчеркнул он.

По словам врача, они пролечили около 6 тысяч больных, из них 536 умерли - все невакцинированные.

Он подчеркнул, что много людей не обращается к врачам, болезни носят в себе, подвергая опасности окружающих и себя порой доводят до состояния, когда помочь уже нельзя.

Также Кучерук раскритиковал власть, которая не смогла принять превентивные меры, чтобы не допустить такого развития ситуации.

Коронавирус в Украине: свежая статистика за сутки

В Украине за сутки выявили 23 тыс. 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников. Было госпитализировано 5 тыс. 696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели – 16 тыс. 277 человек.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко