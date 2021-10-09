Глава Минздрава Виктор Ляшко посетил этот регион в связи со значительным распространением коронавируса.

Херсонская область может перейти к "красному" уровню эпидбезопасности, однако окончательное решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня во время пребывания в Херсонской области, которую посетил в связи со значительным распространением там коронавируса.

По его словам, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС соберется на свое заседание ориентировочно 12 - 13 октября.

Глава Минздрава посетил несколько больниц области и центры массовой вакцинации, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Читайте такжеВ Украине на сегодня 13 областей имеют показатели "оранжевой" зоны эпидбезопасностиОн отметил, что увидел в одной больнице полностью занятое реанимационное отделение, но среди пациентов там нет ни одного вакцинированного.

"Сейчас у нас есть эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки. Антивакцинаторские взгляды очень быстро меняются, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ", - сказал Ляшко.

Министр считает, что сегодня Украина может делать более миллиона прививок еженедельно. По примеру стран ЕС, высокий уровень вакцинации населения позволит ослабить карантинные ограничения, добавил он.

"Для этого есть достаточное количество вакцины, а также способность медицинской системы. Однако нужно еще и желание населения", - отметил Ляшко.

"Нам нравятся очереди в пункты прививок, нам не нравятся очереди из "скорых" в коввидные отделения", - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 9 октября в 15 областях Украины уже есть показатели "оранжевой" зоны эпидбезопасности.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, а также Киевская области.

Автор: Тамара Отовская