Денис Шмыгаль уверен, что вакцинация является единственным выходом для того, чтобы побороть пандемию и ее последствия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране. Но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались", - сказал Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль заявил, что постановление правительства относительно новых карантинных норм будет опубликовано сегодня.

"Постановление будет опубликовано, очевидно, сегодня", - сказал глава правительства.

Он отметил, что вакцинация является единственным выходом для того, чтобы побороть пандемию и ее последствия.

Усиление карантина в Украине

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление №1236, которыми устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу через 7 дней с момента публикации.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две функции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидбезопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Автор: Леся Лещенко