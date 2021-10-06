Правительство одобрило постановление, которое касается проведения вакцинации от COVID-19.

Кабинет министров выделил 25 миллионов гривень на проведение информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Решение принято без обсуждения.

Координировать разработку контента будет Министерство здравоохранения.

"Благодарен правительству за поддержку моей инициативы для продвижения вакцинации на телевидении, ведь рекламы в рамках социальной квоты – недостаточно для массового информирования украинцев. Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что сейчас специализированная помощь при COVID-19 предоставляется в 307 больницах, в которых задействовано более 47 тыс. коек. С 1 октября, реагируя на рост заболеваемости COVID-19, коечный фонд был увеличен на 3648 единиц. Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов. Правительством выделена еще одна дополнительная субвенция на усовершенствование систем кислородоснабжения больниц.

В Минздраве напомнили, что с марта по август 2021 года на телевидении размещено 6 видеороликов с информацией о вакцинации от COVID-19 в пределах социальной квоты и партнерства. По данным Nielsen Ukraine, за это время тема вакцинации охватила 19,3 млн, или 71% ТВ-аудитории украинцев старше 18 лет.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, будут ли вводить в Украине третью дозу COVID-вакцины (видео)Кроме оперативного информирования на официальных каналах Минздрава, запущено несколько информационных кампаний с использованием наружной рекламы, размещением материалов в точках соприкосновения с гражданами, онлайн-промо и партнерствами.

Среди таких кампаний "Вакцинация – единственный способ защитить себя от COVID-19" об этапности и принципах вакцинальной кампании (весна 2021), "Защищенные" с историями людей, которые вакцинировались (лето-осень 2021) и "Время вакцинироваться" о центрах массовой вакцинации (лето 2021 года). Разработку и имплементацию информационных кампаний поддерживают международные доноры, среди которых Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Агентство США по международному развитию (USAID), Всемирная организация здравоохранения, Европейский Союз, Всемирный банк, правительство Швейцарии, Красный Крест и др.

Со стартом вакцинации от COVID-19, в феврале 2021 года создан Коммуникационный центр вакцинации от COVID-19, который ежедневно информирует украинцев об особенностях и ходе вакцинальной кампании.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине 117 тыс. 234 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 58 тыс. 659 человек, полностью иммунизированы – 58 тыс. 575.

От начала вакцинальной кампании привито 7 млн 300 тыс. 774 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 879 тыс. 300. Всего сделано 13 млн 180 тыс. 072 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко