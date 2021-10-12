Осенние каникулы в харьковских школах начнутся 18 октября.

Харьковские школьники на неделю раньше уйдут на каникулы, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

В сообщении сказано, что осенние каникулы в харьковских школах начнутся с понедельника, 18 октября. Продлятся они две недели.

Отмечается, что решение начать школьные каникулы на неделю раньше было принято на заседании Областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Читайте такжеВ Харькове из-за большого количества COVID-инфицированных запустили еще одну резервную больницу (видео)Напомним, за сутки в Харьковской области обнаружили 1502 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 11 октября, было зафиксировано 11 тыс. 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 274 человека, умерли от осложнений болезни – 352.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 562 тыс. 085 человек, выздоровели – 2 млн 297 тыс. 899, умерли – 59 тыс. 052.

На сегодня в Украине 15 областей имеют показатели распространения COVID-19, что отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Автор: Надя Пришляк