В Минздраве отмечают, что народные методы с использованием пищевой соды "не способны вылечить и могут быть опасными".

Министерство здравоохранения Украины заявило, что лечение содой различных болезней является неэффективным, а народные методы с использованием этого вещества "не выдерживают научной критики".

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Сообщается, что миф об эффективности соды часто распространяют пользователи в соцсетях.

В Минздраве опровергли, что пищевая сода защищает организм от вирусов, рака, проблем с сердцем. В ведомстве отмечают, что народные методы с использованием пищевой соды "не способны вылечить и могут быть опасными".

"Неоднократно в социальных сетях и на различных сайтах можно встретить советы, как защитить себя от болезней или даже вылечиться раз и навсегда. Среди них "особое" место занимает пищевая сода, которая якобы является чуть ли не панацеей от всех болезней. Такие "лайфхак" приобретают особую популярность в периоды роста заболеваемости гриппом и простуды, а ныне - из-за стремительного распространения COVID-19. Кроме собственно респираторных болезней, сода мифически "лечит" онкологию, гипертонию, укрепляет иммунитет и т.д.", - говорится в сообщении.

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Указывается, что народные методы могут "выглядеть действенными и даже быть убедительными, но они не выдерживают научной критики".

В частности, в Минздраве говорят, что сода не может помочь при простуде.

"Среди" народных советов" можно встретить рецепт "уничтожение вирусов", например, путем вдыхания испарений соды. Это якобы убивает вирус в носу. Но такой метод не может вылечить от ОРВИ или гриппа. Вирусы, попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, долго там не остаются на поверхности, поэтому такое "лечение" является неэффективным и к тому же опасным, поскольку горячий пар может привести к ожогу дыхательных путей, не причиняя вирусу вреда", - говорится в сообщении.

Также сода не поможет при коронавирусе.

"Так же популярным был совет по питью горячей воды с содой и лимоном. Вроде такая смесь может уничтожить вирус изнутри. Такое самолечение может быть угрожающим для жизни и здоровья. Прежде всего для определения тактики лечения COVID-19 необходима консультация медицинского специалиста. Если не будет профессиональной помощи, заболевание может протекать в тяжелой форме и привести к осложнениям. Питье соды может стать причиной желудочно-кишечных расстройств и других физиологических нарушений", - отметили в министерстве.

Отмечается, что сода не лечит онкологические заболевания.

"Сторонники лечения содой говорят, что рак вызывают колонии гриба Candida albicans, а щелочная среда от инъекций соды могут уничтожить раковые клетки. Если говорить просто, то рак - это болезнь клеточной мутации, когда клетки начинают бесконтрольно делиться и расти. Опухолевый рост обусловливают различные факторы: канцерогены, генетическая предрасположенность, радиоактивное излучение, состояния иммунодефицита, гормональные нарушения. Пищевая сода не может ни остановить этот процесс, ни повлиять на его ход. Такое "лечение" только отнимает драгоценное время, когда онкологию еще можно одолеть. На сегодня существует ряд эффективных и инновационных способов борьбы с раком, а именно хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия. Тактика лечения заболевания определяется в каждом отдельном случае, с учетом особенностей течения заболевания и только лечащим врачом "- указано в сообщении.

Также сода не защищает от гипертонической болезни.

"Ни при каких болезнях сердечно-сосудистой системы сода помочь не может. Не аргументированно, каким образом она может повлиять на улучшение работы сердца и сосудов. Наоборот, из-за неконтролируемого употребления соды может ухудшаться общее самочувствие и повышаться артериальное давление. Сода, может быть компонентом и / или добавкой в ​​процессе приготовления выпечки и других продуктов питания, но никоим образом не может быть основным продуктом питания или тем более лечения. Рекомендуем соду использовать в торгово-технических целях", - говорится в сообщении Минздрава.

Отметим, ранее УНИАН писал о лечебных свойствах пищевой соды.

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Автор: Виктория Гордиенко