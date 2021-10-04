В частности, это боль в грудной клетке, тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%.

В Министерстве здравоохранения напомнили, при каких симптомах и состояниях пациенту с COVID-19 может потребоваться госпитализация.

Так, в Минздраве подчеркнули, что коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое.

Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

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"Перечень симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация: боль в грудной клетке, затруднение дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр), нарушение сознания, другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента", - пояснили в министерстве.

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

В любом случае важным остается консультирование пациента с семейным врачом. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 4 тыс. 821 новый случай COVID-19, в частности, заболели 448 детей и 50 медработников.

С коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 092 человека, умерли – 114, выздоровели – 1 тыс. 116. Было сделано 30 тыс. 587 тестирований.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Леся Лещенко