В Украине некоторым людям будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19. В Минздраве рассказали, кому именно и при каких условиях.

Введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в Украине будут рекомендовать определенным категориям граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил на брифинге.

По его словам, на прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая сформулировала рекомендации по дополнительной вакцинации.

"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуноскомпроментованные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава", - сообщил Кузин.

По его словам, дополнительные дозы будут рекомендованы тем людям, которым сделали трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, которые имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные.

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Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации, добавил Кузин.

Он также уточнил, что касательно бустерной дозы вакцины решение пока не принято.

Ранее, как писал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине планируют запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались против коронавируса.

"До конца года правительство планирует вакцинировать все взрослое население Украины. Потому что в следующем году в Украине возможна ревакцинация. А в этом случае лучше не прикрывать процесс. К этому идут другие страны, возможно, это будет и у нас", - заявил Шмыгаль.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко