Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании СНБО, сообщил Кузин.

В Украине вполне реально локализовать производство вакцин от коронавируса. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

"Это (локализация производства вакцин Pfizer и Moderna в Украине - УНИАН) вполне реально. Компания "Индар" уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую презентовали на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским", - отметил он.

По его словам, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 7 миллионов человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко