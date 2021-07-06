В Минздраве оценили, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса в Украине. В ведомстве утверждают, что COVID-19 будет с нами еще по крайней мере полтора года.
Как рассказал в интервью ТСН.uа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.
"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.
Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда украинцы смогут снять маски
"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.
Напомним, Украина вернулась на второе место в Европе по суточной смертности от COVID.
Между тем в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне".
Коронавирус в Украине: что известно
- Минздрав: масштабное распространение "индийского штамма" COVID в Украине – лишь вопрос времени
- В Украине “осенняя” волна COVID-19 потенциально может повлиять на 30-40% больше заражений - Минздрав
- Коронавирус в Украине: за сутки выявили 500 новых инфицированных, выздоровел вдвое больше
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram