В Минздраве подчеркнули, что украинцам уже надо привыкнуть и к маскам, и к социальной дистанции, и к более частому мытью рук.

В Минздраве оценили, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса в Украине. В ведомстве утверждают, что COVID-19 будет с нами еще по крайней мере полтора года.

Как рассказал в интервью ТСН.uа главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.

Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.

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"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.

Напомним, Украина вернулась на второе место в Европе по суточной смертности от COVID.

Между тем в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне".

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко