Прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Однако их число велико само по себе.
Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.
«Если посмотреть на график (заболеваемости.- ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», - отметил Райан, передает kommersant.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 184 млн заболевших коронавирусом, умерли почти 4 млн человек с подтвержденным COVID-19. Больше всего случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в США.
Читайте такжеВ ООН объяснили, чем миру угрожают COVID-"рекорды" Африки
Вас также могут заинтересовать новости
- Индийская Bharat Biotech заявила об эффективности ее Covid-вакцины на 93,4%
- В Турции будут вакцинировать от COVID-19 третьей дозой Sinovac
- С 19 июля в Англии отменят все противоэпидемические меры - Джонсон
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram