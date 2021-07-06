В частности, за сутки в Киеве обнаружили больше всего новых больных - 197 человек подхватили COVID-19.

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 541 случай коронавируса. Среди инфицированных 26 детей и 11 медработников. Также 266 пациентов госпитализировали, 1 086 — выздоровели, а 20 — умерли от осложнений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Из них более 52 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, а более 2,1 млн — выздоровели.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда украинцы смогут снять маски

По данным сайта Worldometer по состоянию на утро вторника, 6 июля, в мире было зафиксировано более 184,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Украина занимает 17 место в общей статистике.

В то же время в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире стабилизировалась " на очень высоком уровне". Ситуация лучше, чем несколько месяцев назад.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 40 517 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 20 151, методом ИФА — 8 271. Также сделали 12 095 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели почти 11 миллионов ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

73 234 человека привиты от COVID-19 за сутки 5 июля 2021 года. Одну дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированные - 47 682 человека.

В течение суток работали 481 мобильная бригада, 1 128 пунктов прививки и 7 центров вакцинации.

По состоянию на 5 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 людей.

От начала вакцинальной кампании привито 2 100 540 человек, из них получили 1 дозу – 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 898 076 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 998 614 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко