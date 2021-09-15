Виктор Ляшко напомнил, что документ разрабатывался по требования Еврокомиссии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал продление действия срока сертификатов вакцинации от COVID-19. Он уточнил, что иммунитет против коронавируса после полного курса прививок держится в течение года.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью 24 каналу.

По его словам, украинские COVID-сертификат разработаны с учетом требований Еврокомиссии. В то же время ученые выяснили, что иммунитет после вакцинации держится в течение года, поэтому приняли решение продлить действие документа, объяснил министр.

Читайте такжеЛяшко рассказал, сколько денег на вакцины от COVID-19 заложено в госбюджете на 2022 год"Мы наш сертификат делали по техническому заданию Еврокомиссии. Поэтому было требование выдавать сертификат на 6 месяцев. В дальнейшем все отслеживали научные исследования относительно продолжительности иммунитета после проведения вакцинации. Сегодня все ученые говорят, что послевакцинальный иммунитет будет держаться где-то в течение года. Будет ли больше? Не факт и не понятно пока. Продукт новый, только начал применяться. Будем смотреть, сколько будет исследований и сколько будет научной базы для принятия решений", - подытожил Ляшко.

COVID-сертификаты в Украине

В Минздраве рассказали, какими будут новые внутренние СOVID-сертификаты. Так, отныне внутренний "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Он поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня.

Так называемый "зеленый" сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

И внутренние, и международные COVID-сертификаты украинцы могут использовать с помощью приложении "Дія". Однако функция пока недоступна для владельцев паспортов-"книжечек".

Автор: Анастасия Горбачева