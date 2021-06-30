Специалисты по ЦОЗ говорят, что после матча организм человека может истощаться после чрезвычайного стресса и радости одновременно. Но ему можно помочь восстановиться.

Исследования показывают, что при просмотре игры футбольные фанаты переживают сильный стресс и у них возрастает выделение кортизола — гормона стресса.

В Центре общественного здоровья Украины подчеркнули, что за прошедшие годы несколько исследований показали, что спортивные болельщики проигравших команд страдают от физических и психологических последствий того факта, что их команда не победила в игре.

Например, просмотр спортивных передач в некоторых случаях становился причиной сердечных приступов и даже домашнего насилия.

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Кроме этого, когда команда, за которую болеет человек, проигрывает, он может есть на 16% больше вредной пищи и в частности насыщенных жиров, чем обычно. Хотя когда выигрывает, эта цифра уменьшается в противоположную сторону - на 9% меньше обычного потребления насыщенных жиров.

Несмотря на то, что кортизол — важный гормон, который помогает справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни, его чрезмерное количество вредно для организма, говорят медики.

"Со временем это может привести к подавлению иммунной системы, увеличению массы тела, повышению артериального давления и росту риска сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы", — отметили в ЦОС.

В то же время с кортизолом в организме человека выделяется серотонин, эндорфин и дофамин. Они взаимодействуют с центром вознаграждения и удовольствия в мозге и позволяют чувствовать себя счастливыми.

Как восстановиться организму после матча

Специалисты по ЦОЗ говорят, что после матча организм человека может истощаться после чрезвычайного стресса и радости одновременно. Организму можно помочь, если:

пойти на прогулку с собакой;

познакомьтесь с друзьями;

провести тихий вечер с сериалом;

убрать в квартире;

приготовить полезный и вкусный ужин;

заняться спортом и тому подобное.

В ЦОЗ отмечают, что нужно выбрать то занятие, которое приносит удовольствие и помогает справиться со стрессом.

"Итак, что делать на следующий день после победной игры? Отдыхать и гордиться нашей сборной снова и снова", - посоветовали в Центре общественного здоровья.

Напомним, вчера Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, когда победила Швецию в овертайме со счетом 2:1. Далее Украину ждет матч с Англией.

Матч Украина-Швеция закрывал программу 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу. Для обеих сборных это был особый поединок: украинцы впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, для шведов — это первый матч в раунде на выбывание с Евро-2004.

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Автор: Виктория Гордиенко