Политические дискуссии в студии он назвал цирком, за который становится стыдно.

Врач-анестезиолог Раздельнянской больницы (Одесская область) Иван Черненко пристыдил политиков за ссоры и манипуляции на теме коронавируса. Среди прочего так он отреагировал на ссору нардепа Нестора Шуфрича с главой Минздрава Виктором Ляшко.

В эфире ток-шоу "Право на владу" Черненко признался, что ему трудно слушать политические дискуссии в то время, когда украинцы массово умирают в больницах.

"Я за эти полчаса, что наслушался, больше устал, чем за 24 часа дежурства, потому что это какой-то цирк. Мне очень обидно, что мы в прямом эфире сначала рассказываем о каких-то антивакцинаторских настроениях, а потом занимаемся какой-то политикой. Я очень прошу, уважаемые политики, депутаты и так далее. Перестаньте манипулировать темой вакцинации, смертности и "ковида". Лучше помогите. Пусть господин депутат направит свою энергию и пойдет в "ковидный" стационар и поможет трупы выносить или переворачивать тяжелых пациентов, которые весят по 100 кг", - заявил врач.

Он также признался, что ему стыдно слушать политиков.

"Это ужас, просто ужас, мне за вас стыдно, обычному врачу", - эмоционально заявил Черненко.

Примечательно, что во время этого же шоу нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что его жена сначала вакцинировалась российской вакциной "Спутник V".

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Автор: Юрий Годован