Также Комаровский рассказал, как можно справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте.

Природой предусмотрено несколько вполне рабочих способов, с помощью которых любой человек смог бы продолжить свое пребывание в материальном мире. Причем качества жизни это тоже касается.

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" назвал два способа, как продлить свою жизнь.

Физические нагрузки

По словам медика, прежде всего нужно не забывать о физических нагрузках. Человеческий организм сам по себе довольно ленивый. В результате, когда человек уменьшает физические нагрузки и начинает вести малоактивный образ жизни, многие защитные реакции организма отключаются. Подсознание просто думает, что в них нет нужды.

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"Хорошо - физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не движется, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, вы природе тоже не нужны. Поэтому трепыхайтесь до последнего. Нужно что-то с собой делать, надо себя заставлять, в конце концов. Это сигналы", - пояснил Комаровский.

Эмоции

Второй залог вашего здоровья, по мнению Комаровского, это ваше эмоциональное состояние. Врач утверждает, что нужно максимально окружать себя приятными людьми, и защищать от тех, кто пробуждает в вас негатив. Если дома возникают проблемы с близкими людьми, это значит, что нужно срочно в них разобраться и что-то изменить.

"Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобой, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты, – это очень вредно для здоровья. Это выброс адреналина, спазм сосудов, это ужасно. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника. Поэтому я еще раз подчеркну: когда на человека, который выполняет повседневную работу, скажем, военнослужащего, открывает рот офицер – это унижение человеческого достоинства. Когда на тебя кричит жена, ты можешь уйти. А когда на тебя открывает рот большой начальник на дороге, ты не можешь его послать. Эти ситуации очень неприятные", - резюмировал Комаровский.

Также Комаровский рассказал, как можно справиться с одной из самых распространенных проблем в пожилом возрасте - повышенным давлением, которое имеется у 90% населения старше 60 лет.

"Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, а у него болит голова. Она думает: наверное, у меня повышенное давление. Вы должны знать, что у повышенного давления нет симптомов, головная боль — это не симптом повышенного давления. Из-за головной боли может повыситься давление, но не наоборот. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит, ждет. Через полчаса меряет - опять повышен, пьет еще пилюлю. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта. Что делать? Если у вас высокое давление, вы должны лечь и полежать. И все. А утром надо связаться с семейным врачом", - советует Комаровский.

Ранее, как писал УНИАН, Комаровский назвал главные отличия штаммов "Дельта" и "Омикрон". Медик считает, что Омикроном переболеет скорее всего весь мир, поскольку он более заразен.

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