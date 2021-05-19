Физическая активность предотвращает возникновение сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, нескольких видов рака, а физические нагрузки – улучшают качество жизни и благосостояния.
Специалисты Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook дали несколько советов украинцам, с чего стоит начинать свой день.
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"Сегодня в программе упражнения на пресс. Кроме видимых преимуществ в виде подкачанных мышц, упражнения на пресс укрепляют корпус тела, уменьшают боли в спине, улучшают баланс и равновесие и улучшают осанку. Что ж, не спешите бежать на работу или на учебу. Качайте пресс, стойте в планке и оставайтесь здоровы каждый день!",- подчеркнули в ведомстве и показали несколько упражнений.
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