В Минздраве отмечают, что кроме видимых преимуществ в виде подкачанных мышц, такие упражнения укрепляют корпус тела, уменьшают боли в спине, улучшают баланс и равновесие.

Физическая активность предотвращает возникновение сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, нескольких видов рака, а физические нагрузки – улучшают качество жизни и благосостояния.

Специалисты Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook дали несколько советов украинцам, с чего стоит начинать свой день.

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"Сегодня в программе упражнения на пресс. Кроме видимых преимуществ в виде подкачанных мышц, упражнения на пресс укрепляют корпус тела, уменьшают боли в спине, улучшают баланс и равновесие и улучшают осанку. Что ж, не спешите бежать на работу или на учебу. Качайте пресс, стойте в планке и оставайтесь здоровы каждый день!",- подчеркнули в ведомстве и показали несколько упражнений.

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Автор: Виктория Гордиенко