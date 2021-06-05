Как отметила эксперт, сейчас продолжается мутация вируса и он очень непрогнозируемый.

В некоторых странах власти уже отменили масочный режим для населения. В частности идет речь об Израиле, Польше и США. Однако для Украины такое решение пока остается недоступным.

Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в комментарии 24 канала объяснила, что масковый режим остается для украинцев обязательным.

Как отметила эксперт, продолжается мутация вируса.

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"Мы не знаем, какие генотипы циркулируют и какие могут быть", – подчеркнула она. - "Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, что лучше там, где есть высокий риск заражения, маску носить", – заявила Виноград.

Речь идет о таких местах с большим риском заражения, как:

общественный транспорт;

закрытые помещения.

Также она отметила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, мутация "британского" штамма. Эпидемиолог из ВОЗ отметила, что в стране из-за этого возникла большая проблема.

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Автор: Виктория Гордиенко