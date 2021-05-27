Сейчас в Японии пытаются сдержать четвертую волну пандемии коронавируса.

Председатель Союза японских врачей Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом может привести к появлению "олимпийского" штамма коронавируса.

Cоответствующее заявление он сделал 27 мая, передает Reuters.

"Все разные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, будут сосредоточены и соберутся здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность даже нового штамма вируса, который потенциально может появиться после Олимпийских игр. Если такая ситуация произойдет, это может означать даже токийский олимпийский штамм вируса, что было бы огромной трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет", - сказал он на пресс-конференции.

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Сейчас Япония готовится к продолжению чрезвычайного положения на большей части страны. По словам чиновником, его могут отменить буквально за несколько недель до открытия Олимпийских игр, которое запланировано на 23 июля.

Член Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпиада может проводиться даже в условиях чрезвычайного положения. Однако Уэяма возмущен такими заявлениями.

"Что касается этих заявлений, жители Японии действительно очень сердятся на это, и это тем более касается медицинских работников", - сказал Уэяма.

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Автор: Денис Прядко