Эксперт напомнила, что разработчики вакцин говорили сначала о том, что понадобится третья доза через 3-6 месяцев после полного курса вакцинации, но сейчас об этом уже и не идет и речи.

Сейчас в Украине и мире активно продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас для надежной защиты от COVID-19 нужно сделать две дозы вакцинации.

Эпидемиолог Наталья Виноград в программе "Право на власть" рассказала, нужна ли третья прививка от коронавируса. Так, по словам специалиста, с начала вакцинации экспериментальными препаратами вынужденно меняли схемы прививок из-за задержки в поставке этих препаратов. И каждый раз вакцинация показывала новые результаты эффективности. Обычно схемы вакцинации и реакции на нее изучаются годами, от 10 до 12 лет, а после вводят в эксплуатацию. Однако в ситуации с пандемией у ученых и медиков столько времени просто не было.

"Сейчас вакцина немедленно используется - того требует жизнь. И схемы, которые были выработаны первыми, были во многих случаях нарушены. Пришлось искать новые схемы. Как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Другие схемы оказались более эффективными", - отметила эпидемиолог.

Она отметила, что продолжение промежутка между первой и второй дозой вакцины от коронавируса до трех месяцев, показало лучший результат – увеличение эффекта на 17-22%.

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"А это очень много. И по напряженности иммунитета, а это - главное. В то же время уменьшилось количество осложнений", - подчеркнула Виноград.

Эксперт напомнила, что разработчики вакцин говорили сначала о том, что понадобится третья доза через 3-6 месяцев после полного курса вакцинации, но сейчас об этом уже не идет и речи.

"Нет. Сделанные исследования показали нам, что постинфекционный иммунитет эффективен и долговременен. Как результат, сейчас не стоит вопрос через 3 или 6 месяцев что-то колоть", - резюмировала специалист.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко