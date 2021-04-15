Вакцина Pfizer/BioNTech - одна из первых распространившихся прививок от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первая партия вакцины Pfizer поступит в Украину уже 16 апреля, а крупные поставки начнутся в мае-июне. Многие украинцы с нетерпением ожидают прибытия Pfizer, поскольку эта вакцина была хорошо принята мировым сообществом и показала высокую эффективность. Другие относятся к препарату скептично и побаиваются побочных эффектов. Сложный принцип работы Pfizer понятен не всем.

Вакцина Pfizer - принцип действия и основная информация

Pfizer/BioNTech BNT162b2 - это одна из первых вакцин от Covid-19, которая распространилась по всему миру. Она разработана немецкой компанией BioNTech, американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Прививка была разработана в конце июля 2020 года, а в августе и сентябре были проведены испытания на добровольцах.

Читайте такжеЮжноафриканской штамм коронавируса обнаружили в Украине: особенности и симптомыОсенью и зимой 2020 года контракты на доставку вакцины заключили США, Япония, Великобритания, Канада. 31 декабря 2020 Всемирная организация здравоохранения разрешила использовать препарат в экстренных ситуациях. Такое же разрешение выдал ЭС. Украина также заключила договор о поставке вакцины Pfizer.

Принцип действия вакцины основан на современной технологии, которая никогда ранее не применялась в вакцинах. Главным компонентом препарата является молекула матричной РНК, в которой записана информация о белке возбудителя COVID-19. При попадании в организм этот белок синтезируется в клетках человека, а они наносят иммунный ответ. Такие вакцины называют РНК-вакцинами.

Эффективность Pfizer составляет 95% после второй дозы препарата. Использовать её можно с 16-летнего возраста. Не рекомендуется введение вакцины беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом, а также людям с аллергией на компоненты Pfizer.

Вводят вакцину внутримышечно двумя дозами с перерывом между дозами в три недели. Вакцину следует хранить при низких температурах -60°C не более 6 месяцев. Перед применением ее нужно разбавлять с физиологическим раствором и использовать в течение 6 часов после смешивания.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова